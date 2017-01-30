В Бишкеке прошел концерт, посвященный памяти жертв крушения Ту-154

Накануне в Бишкеке прошел концерт памяти жертв авиакатастрофы Ту-154, произошедшей 25 декабря 2016 года.

«Крушение произошло вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава Фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии» - это сообщение было во всех теле- и радиоэфирах, на лентах информагентств всего мира.

Желающие почтить память жертв начали собираться за час до концерта, гадая, чьи выступления приготовили организаторы - представительство Россотрудничества в Кыргызстане. Из зала доносилась «Калинка-малинка», артисты репетировали, на сцене шли последние приготовления. Зрителям не терпелось войти в зал и занять лучшие места.

В этот вечер вспоминали не только артистов ансамбля (их было 64 на борту Ту-154), но и журналистов, военных, пилотов и, конечно же, доктора Лизу.

В канун дня рождения главного военного дирижера России, художественного руководителя ансамбля Александрова, народного артиста РФ генерал-лейтенанта Валерия Халилова (сегодня ему исполнилось бы 65 лет) на сцене Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова звучала его песня «Багряный листопад».

Выступил в непривычном амплуа первый представитель Кыргызстана в Организации Объединенных Наций Жумакадыр Атабеков, исполнив несколько композиций, одну вместе с внуком.

Оперные певцы, казачий хор, ансамбль «Красная гвоздика» исполнили песни из репертуара ансамбля. Им подпевал весь зал. Каждое выступление сопровождалось овациями. Глядя на фотографии тех, кто погиб при крушении, слезы наворачивались даже у самых стойких.

Выходя из зала, все благодарили организаторов. 92 человека останутся в памяти каждого, кто пришел на концерт-реквием.

В заключение своей речи Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Андрей Крутько сообщил, что новый состав ансамбля имени Александрова даст свой первый концерт уже 23 февраля.