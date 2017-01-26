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Культура

В Академии наук презентовали электронный каталог рукописей

Сегодня в Национальной академии наук Кыргызстана презентовали электронный каталог рукописей. Об этом ИА «24.kg» рассказала заведующая отделом рукописей института языка и литературы Национальной академии наук Асель Исаева.

По ее словам, в электронный формат перевели три тысячи рукописей. Из них 350 находятся в открытом доступе.

«Работа по созданию электронного каталога проделана экспертами Фонда «Биздин Мурас», Института языка и литературы имени Айтматова в течение 2016 года», - сказала она.

По словам заведующей рукописным фондом, в документах больше всего материалов про эпос «Манас», варианты написаны на арабском, латинском и кириллице.

Теперь читатели могут по Интернету ознакомиться с рукописными текстами народных песен, малого эпоса, материалами по литературе и истории.

Читатели, интересующиеся рукописями, могут найти информацию на сайте www.manuscript.lib.kg. 

Проект по переводу материалов в электронный формат профинансировал Фонд «Сорос - Кыргызстан». 
Ссылка: https://24.kg/kultura/43933/
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