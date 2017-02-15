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Криминал

Более двух миллионов сомов требовали преступники у жителя Баткена

Более двух миллионов сомов требовали преступники у жителя Баткена. Об этом сообщает МВД.

По данным ведомства, завершилась спецоперация по задержанию лиц, занимающихся вымогательством и похищением людей.

В ходе проверки оперативной информации было установлено, что в течение трех месяцев неизвестные требовали от баткенца отдать деньги.

Злоумышленники действовали якобы от лица, отбывающего наказание за преступление.

В очередной раз приехав к своей жертве, преступники усадили его в машину и увезли.

Баткенец вместо денег согласился отдать преступникам свою машину «Мерседес».

При передаче иномарки сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью совместно с бойцами спецназа начали операцию по задержанию преступников.

В МВД уточняют, что при задержании преступники оказали сопротивление. Сотрудники милиции произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Личности четверых задержанных установлены, ими оказались трое жителей Оша и житель Баткенской области.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/45194/
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