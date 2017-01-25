10:50
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Криминал

Два убийства раскрыли в Бишкеке

Сотрудники уголовного розыска УВД Свердловского района Бишкека раскрыли два убийства. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 24 января обнаружено тело Л.В. с признаками насильственной смерти. В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что ночью в доме находился мужчина по имени Рунар, 30-35 лет, европейской внешности. Им оказался Т.Р., 1979 года рождения, уроженец Ошской области, ранее неоднократно судимый. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкека.

16 января поступил вызов о том, что обнаружено тело гражданина Б.У., 1972 года рождения. Оперативники выяснили, что он задушен поясом от халата, его руки были связаны тряпкой, на теле ссадины и кровоподтеки, на половом члене раны. По материалу назначены все необходимые экспертизы.  

Установлено, что к данному преступлению причастен некий Нурбек. Выяснилось, что это А.Н., 1986 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, ранее неоднократно судимый, с 2016 года находился в розыске. Преступник задержан и водворен в ИВС столичного ГУВД. 
Ссылка: https://24.kg/kriminal/43847/
просмотров: 889
Версия для печати
Материалы по теме
Во время пьяной ссоры женщина убила своего сожителя
В Кыргызстане подозреваемый в убийстве скрывался три года, его задержали
Подозреваемый в убийстве приемных родителей заключен на два месяца под стражу
В Джалал-Абаде умер бизнесмен, на которого было совершено покушение. Задержаны подозреваемые
Драка учащихся со смертельным исходом. Подозреваемого водворили в ИВС
Найден убийца ветерана ВОВ. Через 22 года
В Бишкеке сын убил мать
В Джалал-Абадской области найдено тело убитой женщины
В Иссык-Кульской области женщина убила гражданского мужа
Задержан подозреваемый в убийстве осужденного за убийство депутата Баямана Эркинбаева
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!