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Криминал

В Кыргызстане задержан член «Хизб ут-Тахрира». В деле замешано НПО «Бир Дуйно»

В Кыргызстане задержан член религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР.

По его данным, 19 января задержан гражданин КР А.Ш., 1983 г.р., уроженец и житель Кара-Суу Ошской области. По месту жительства проведен обыск, где обнаружено и изъято большое количество DVD-дисков с призывами к свержению конституционного строя в КР.

Теологическая экспертиза подтвердила наличие экстремистских призывов. Органами ГКНБ в отношении А.Ш. возбуждено уголовное дело по статье 299 (возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды) УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

«При обыске в доме подследственного обнаружены материалы, имеющие отношение к деятельности НПО «Бир Дуйно». В ходе оперативно-разыскных мероприятий представители данной неправительственной организации во время задержания А.Ш. осуществили сбор местного населения для воспрепятствования обыска по месту жительства и пытались спровоцировать конфликтную ситуацию», - говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/43745/
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