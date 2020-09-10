В Баткене задержан мужчина, подозреваемый в убийстве гражданина Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

По ее данным, 3 сентября на одной из улиц города Кызыл-Кыи местные жители увидели лежащего пьяного мужчину с травмой головы и доставили его в городскую больницу. Той же ночью мужчина скончался.

Пострадавшим оказался 36-летний гражданин Узбекистана, житель анклава Таш-Добо.

Позже сотрудники милиции задержали подозреваемого. Им оказался житель города — 30-летний М.Н. Он водворен в ИВС. Следственные мероприятия продолжаются.