Минтранс не продлил контракт с директором ГРИП

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана не продлило контракт с директором Группы реализации инвестиционных проектов Кубанычбеком Мамаевым. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава ведомства Жамшитбек Калилов.

По его словам, контракт завершился 30 декабря 2016 года. Минтранс решил не продлевать его. «Аргументы были весомые – затягивалась реализация проектов как со стороны ГРИП, так и компаний», - сказал Жамшитбек Калилов.

Кроме того, по собственному желанию ушел глава Дирекции по работе с Исламским банком развития Эркин Жумалиев.

На вакантные должности объявили конкурсы.

ИА «24.kg» неоднократно рассказывало о недостатках в работе директора Группы реализации инвестиционных проектов.