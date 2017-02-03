Доллар вновь подорожал в Кыргызстане

За неделю доллар в Кыргызстане вновь подорожал на 30 тыйынов. Он вернулся на позиции, которые занимал в начале января 2017 года.

Перед выходными обменные пункты столицы покупают доллар по 69,2-69,35 сома, продают по 69,4-69,5 сома. Чуть выше курс в коммерческих банках - 69,35 и 69,55-69,6 сома.

Номинальный курс - 69,3129 сома (рост за сутки на 0,18 процента).

Небольшой рост демонстрирует российский рубль. Он приближается к отметке в 1,2 сома. Сегодня рубль покупают по 1,15-1,16 сома, продают по 1,18-19 сома.

Номинальный курс - 1,1555 сома (рост за сутки на 0,72 процента).

Курс казахского тенге остается стабильным – 0,2-0,22 сома.