До 74,8 миллиарда сомов выросло в Кыргызстане количество денег в обращении

В Кыргызстане в 2016 году количество денег в обращении выросло на 28,2 процента - до 74,8 миллиарда сомов. Такие данные привел Национальный банк страны.

Отмечено, что денежная база страны за минувший год выросла на 27,6 процента, составив на конец года 85,6 миллиарда сомов. В 2015-м она увеличилась лишь на 4 процента.

Денежная база - это средства населения (деньги в обращении) и резервы финансовых (депозитных) организаций. В нее включаются не все средства банков.

В течение всего года в банковской системе сохранялся достаточно высокий уровень избыточных резервов. Их среднедневной объем доходил до 11,6 миллиарда сомов. После проведения стерилизационных операций он уменьшился до 1,4 миллиарда.

В конце года объем избыточных резервов составил 16,2 миллиарда сомов. НБ КР вновь проводил стерилизационные операции, и избыточные резервы сократились до 3,5 миллиарда.

Чтобы уменьшить объем лишних денег, Национальный банк продавал ценные бумаги и размещал средства коммерческих банков на депозитах овернайт.

Графики: продажа нот НБ КР и депозиты овернайт.

В течение 2016 года на внутреннем валютном рынке валютные интервенции проводились только в целях сглаживания резких колебаний обменного курса. За 2016 год объем покупки иностранной валюты составил $29,1 миллиона.

Операции на межбанковском валютном рынке увеличили сомовую ликвидность на 1,5 миллиарда сомов.

За 2016 год курс сома к доллару США укрепился на 8,8 процента. Объем валовых международных резервов Национального банка по итогам года составил $1,97 миллиарда и вырос на 10,7 процента.