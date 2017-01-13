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Финансы

Доллар растет. Национальный банк Кыргызстана провел вторую интервенцию

Чтобы остановить резкий рост курса доллара, Национальный банк Кыргызстана провел вторую за неделю интервенцию. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Накануне продано $5 миллионов 450 тысяч с расчетами на дату сделки и $350 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. Всего с начала месяца Национальный банк продал на валютном рынке $17 миллионов 650 тысяч.

Пока интервенция существенных результатов не дала. Курс доллара держится на высокой отметке. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,4-69,5 сома, продают по 69,7-69,75 сома. Номинальный курс - 69,4953 сома (рост за сутки на 0,01 процента).
Ссылка: https://24.kg/finansy/43111/
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