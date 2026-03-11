13:08
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
English

Kanatbek Chynybaev appointed Minister of Emergency Situations

Kanatbek Chynybaev has been appointed Minister of Emergency Situations of Kyrgyzstan. The decree was signed by President Sadyr Japarov.

The Parliament approved Kanatbek Chynybaev’s candidacy for the post of Minister of Emergency Situations. The decision was made at a meeting today.

On March 10, President Sadyr Japarov signed a decree appointing Kanatbek Chynybaev as Acting Minister of Emergency Situations.

He previously served as Deputy Minister of Emergency Situations.

Urmatbek Shamyrkanov was previously removed from his post as Minister of Emergency Situations.
link: https://24.kg/english/365475/
views: 140
Print
Related
Committee approves appointment of Kanatbek Chynybaev as Emergencies Minister
New head of press service appointed in Zhogorku Kenesh
Kanatbek Chynybaev appointed Acting Minister of Emergency Situations
Kutman Mamyrov appointed Director of State Agency for Personal Data Protection
New Mayor appointed in Tokmok city
Heads of several districts appointed in Kyrgyzstan
Urmat Asanbaev appointed Director of Physical Culture and Sports State Agency
Zhenish Seidaliev appointed First Deputy Minister of Natural Resources
Bolot Apilov appointed head of Chui Regional Capital Construction Department
Kyrgyzstan's Justice Minister has new deputy
Popular
SDMK plans to impose restrictions on Umrah trips due to situation in Middle East SDMK plans to impose restrictions on Umrah trips due to situation in Middle East
Foreign Ministers of Turkic states to meet in Istanbul for informal talks Foreign Ministers of Turkic states to meet in Istanbul for informal talks
Asman eco-city project to be presented again in China Asman eco-city project to be presented again in China
Peaceful rally for women’s rights to be held in Bishkek on March 8 Peaceful rally for women’s rights to be held in Bishkek on March 8
11 March, Wednesday
12:39
President urges MPs not to allow division in Parliament President urges MPs not to allow division in Parliament
12:12
New Cabinet members take oath in Parliament
12:07
Kanatbek Chynybaev appointed Minister of Emergency Situations
12:03
Labor Ministry reminds of days off due to Orozo Ait and Nooruz holidays
11:56
Adilet Kyrgyzstan deputy group changes its name to Ishenim