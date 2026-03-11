Kanatbek Chynybaev appointed Minister of Emergency Situations

Kanatbek Chynybaev has been appointed Minister of Emergency Situations of Kyrgyzstan. The decree was signed by President Sadyr Japarov.
The Parliament approved Kanatbek Chynybaev’s candidacy for the post of Minister of Emergency Situations. The decision was made at a meeting today.
On March 10, President Sadyr Japarov signed a decree appointing Kanatbek Chynybaev as Acting Minister of Emergency Situations.
He previously served as Deputy Minister of Emergency Situations.
Urmatbek Shamyrkanov was previously removed from his post as Minister of Emergency Situations.