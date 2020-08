Athlete swims across Issyk-Kul lake for 13 hours

Athlete Vitaly Khudyakov swam across Issyk-Kul lake. Organizers of the swim told.

One of the goals of the swim was to draw attention to the lake. They planned to hold it on August 2, but it was postponed due to bad weather. The athlete started the day before at 5.15 from Cholpon-Ata and after 13 hours 18 minutes, having covered 56 kilometers, he finished in Kadzhi-Sai. Previously, no one could do this.

Сегодня уроженец Кыргызстана Виталий Худяков впервые переплыл Иссык-Куль из Чолпон-Аты в Каджи-Сай, маршрут составил 56 км и занял чуть более 13 часов. Ранее никому этого не удавалось. Выплыл спортсмен в 5:15 утра 5 августа приплыл в 18:30. Пловца на протяжении всего пути на катере сопровождал его тренер, он же отец и тоже известный пловец Ахмед Анарбаев. Жители Каджи-Сая тепло встретили пловца овациями. Опубликовано Republic of Kajy-Say Среда, 5 августа 2020 г.

Vitaly Khudyakov represents Kazakhstan. He is the Asian Open Water Swimming Champion, a participant of the Olympics.