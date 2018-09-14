За три дня доллар в Кыргызстане подешевел на 30 тыйынов

После интервенций Национального банка доллар в Кыргызстане начал дешеветь. За три дня он потерял в цене 30 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают американскую валюту по 68,9-69,2 сома, продают — по 69,3-69,6 сома.

В итоге сложилась ситуация, когда номинальный курс, установленный Национальным банком, оказался выше рыночного — 69,6506 сома (падение на 0,12 процента).

Доллар начал дорожать на прошлой неделе и практически достиг отметки в 70 сомов. Это вынудило Национальный банк провести интервенцию и продать $19 миллионов 650 тысяч. Ее результаты проявились к концу недели.