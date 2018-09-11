Нацбанк Кыргызстана планирует увеличить минимальный уставной капитал банков

Национальный банк Кыргызстана хочет увеличить минимальный уставной капитал коммерческих банков. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

Депутат Азамат Арапбаев вспомнил, что несколько лет назад Национальный банк повысил требование к минимальному уставному капиталу банков до 600 миллионов сомов, что по курсу составляло не менее $12 миллионов. Однако на сегодня из-за роста курса доллара минимальный уставной капитал комбанков Кыргызстана не превышает уже и $10 миллионов. Азамат Арапбаев считает, что это отражается на экономике страны и кредитоспособности банков.

Глава Нацбанка ответил, что думает над этим вопросом.

«На сегодня только два банка не выполнили обязательства по увеличению уставного капитала. Евразийский сберегательный банк в режиме временной администрации. Там идут суды. Как только они завершатся, капитализация банка произойдет. Второй банк предоставил план финансового развития. Он выполнил требование по собственному капиталу, а в течение года выполнит и по уставному. Что касается увеличения уставного капитала, то в 2019-м мы придем в Жогорку Кенеш с соответствующим законопроектом», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.