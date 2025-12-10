11:46
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Экономика

Увеличить минимальный капитал коммерческих банков предлагают в Кыргызстане

Увеличить минимальный капитал коммерческих банков предлагают в Кыргызстане. С инициативой выступает правление Национального банка.

На общественное обсуждение вынесен проект постановления о минимальном размере уставного и собственного (регулятивного) капиталов банков. Документ разработан с целью укрепления финансовой устойчивости банковской системы, повышения доверия инвесторов и клиентов, а также усиления конкурентоспособности банков на внутреннем и региональном рынках.

Регулятор предлагает установить минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых коммерческих банков, включая филиалы иностранных банков, в размере 5 миллиардов сомов.

Для действующих банков планируется поэтапное увеличение капитала:

  • с 1 июля 2026 года — 1 миллиард сомов;
  • с 1 июля 2027-го — 2 миллиарда;
  • с 2028 года — 3 миллиарда;
  • с 2029-го — 4 миллиарда;
  • с 2030 года — 5 миллиардов.

Отмечается, что особые требования предусмотрены для системно значимых банков: для них минимальный капитал должен составлять не менее 8 миллиардов сомов с 1 июля следующего года.

Если банк становится системно значимым, он обязан довести капитал до установленного уровня в течение года, а собственный (регулятивный) капитал — за три месяца после уведомления Нацбанком.

Также устанавливаются новые правила для лиц, приобретающих 100 процентов акций действующих банков: новые владельцы должны довести капитал банка до требуемого уровня в течение года.

Как полагает инициатор, увеличение капитала укрепит финансовую устойчивость банков, позволит расширить кредитные портфели, привлечь инвестиции и новые доли участия, повысить доверие клиентов и контрагентов.

Более высокий уставный капитал обеспечивает стабильность банковской системы даже при экономических шоках, валютных колебаниях или изменении стоимости активов, отметили в НБ КР.

По его данным, с 2020 по 2025 год активы банковской системы республики выросли в разы — с 276 миллиардов до 1,13 триллиона сомов. Чистая прибыль банков по состоянию на октябрь этого года составила 23,1 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354015/
просмотров: 366
Версия для печати
Материалы по теме
«Элдик Банк» увеличил уставной капитал на 1,5 миллиарда сомов
«Банк Азии» решил увеличить уставной капитал на 100 миллионов сомов
Решение принято. Нацбанк утвердил размер уставного капитала кредитных бюро
Решение принято. Минимальный капитал банков повышен до 1 миллиарда сомов
К июлю 2023 года капитал системно значимых банков должен быть 2 миллиарда сомов
Увеличен размер капитала небанковских финансово-кредитных организаций
Об уставном капитале комбанков. В НБ КР объяснили, зачем ужесточают требования
Нацбанк Кыргызстана планирует увеличить минимальный уставной капитал банков
Популярные новости
Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на&nbsp;8&nbsp;декабря Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 8 декабря
Рубль прекратил расти и&nbsp;подешевел, евро подорожал. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;декабря Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 9 декабря
Льготы ювелирам, швейникам и&nbsp;при продаже авто: президент подписал указ Льготы ювелирам, швейникам и при продаже авто: президент подписал указ
Ликвидация&nbsp;ИП: юридические нюансы, о&nbsp;которых следует знать Ликвидация ИП: юридические нюансы, о которых следует знать
Бизнес
O!Store дарит подарок за&nbsp;покупку смартфона Honor каждому покупателю O!Store дарит подарок за покупку смартфона Honor каждому покупателю
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил свой первый отчет об&nbsp;устойчивом развитии «Айыл Банк» представил свой первый отчет об устойчивом развитии
Где горы встречают небо: на&nbsp;Чыйырчыке появилась связь от&nbsp;MEGA Где горы встречают небо: на Чыйырчыке появилась связь от MEGA
Один из&nbsp;крупнейших работодателей Кыргызстана продолжает укреплять позиции Один из крупнейших работодателей Кыргызстана продолжает укреплять позиции
10 декабря, среда
11:44
ООН обеспокоена возможным возвращением смертной казни в Кыргызстане ООН обеспокоена возможным возвращением смертной казни в...
11:33
Россия может ужесточить правила импорта из Кыргызстана после 25 декабря
11:25
Благоустройство набережных в Бишкеке отложили на 2026 год
11:18
Австралия стала первой в мире страной, запретившей доступ к соцсетям для детей
11:17
В Базар-Коргоне выявлен факт незаконного предоставления земель