Увеличить минимальный капитал коммерческих банков предлагают в Кыргызстане. С инициативой выступает правление Национального банка.

На общественное обсуждение вынесен проект постановления о минимальном размере уставного и собственного (регулятивного) капиталов банков. Документ разработан с целью укрепления финансовой устойчивости банковской системы, повышения доверия инвесторов и клиентов, а также усиления конкурентоспособности банков на внутреннем и региональном рынках.

Регулятор предлагает установить минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых коммерческих банков, включая филиалы иностранных банков, в размере 5 миллиардов сомов.

Для действующих банков планируется поэтапное увеличение капитала:

с 1 июля 2026 года — 1 миллиард сомов;

с 1 июля 2027-го — 2 миллиарда;

с 2028 года — 3 миллиарда;

с 2029-го — 4 миллиарда;

с 2030 года — 5 миллиардов.

Отмечается, что особые требования предусмотрены для системно значимых банков: для них минимальный капитал должен составлять не менее 8 миллиардов сомов с 1 июля следующего года.

Если банк становится системно значимым, он обязан довести капитал до установленного уровня в течение года, а собственный (регулятивный) капитал — за три месяца после уведомления Нацбанком.

Также устанавливаются новые правила для лиц, приобретающих 100 процентов акций действующих банков: новые владельцы должны довести капитал банка до требуемого уровня в течение года.

Как полагает инициатор, увеличение капитала укрепит финансовую устойчивость банков, позволит расширить кредитные портфели, привлечь инвестиции и новые доли участия, повысить доверие клиентов и контрагентов.

Более высокий уставный капитал обеспечивает стабильность банковской системы даже при экономических шоках, валютных колебаниях или изменении стоимости активов, отметили в НБ КР.

По его данным, с 2020 по 2025 год активы банковской системы республики выросли в разы — с 276 миллиардов до 1,13 триллиона сомов. Чистая прибыль банков по состоянию на октябрь этого года составила 23,1 миллиарда сомов.