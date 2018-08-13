В Кыргызстане начал дорожать доллар. Он превысил отметку в 69 сомов

За выходные доллар в Кыргызстане подорожал на 70 тыйынов и превысил отметку в 69 сомов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,5-68,9 сома, а продают по 69,2-69,35 сома.

Еще в пятницу курс продажи доллара не превышал 68,5 сома. Номинальный курс Национального банка — 68,1864 сома. Он не проводил интервенций по покупке или продаже долларов с апреля 2018 года.

Читайте по теме Вслед за российским рублем может подешеветь и сом

Доллар начал дорожать в странах Евразийского экономического союза на прошлой неделе. Поводом послужило анонсирование США нового витка еще более жестких санкций в отношении России. Первым на это сообщение отреагировал российский рубль, упав по отношению к доллару до отметки ноября 2016 года.

Вслед за рублем начал падать тенге. Его курс к доллару превысил отметку в 350 тенге.