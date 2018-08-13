10:20
USD 68.19
EUR 78.12
RUB 1.02
Экономика

В Кыргызстане начал дорожать доллар. Он превысил отметку в 69 сомов

За выходные доллар в Кыргызстане подорожал на 70 тыйынов и превысил отметку в 69 сомов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,5-68,9 сома, а продают по 69,2-69,35 сома.

Еще в пятницу курс продажи доллара не превышал 68,5 сома. Номинальный курс Национального банка — 68,1864 сома. Он не проводил интервенций по покупке или продаже долларов с апреля 2018 года.

Читайте по теме
Вслед за российским рублем может подешеветь и сом

Доллар начал дорожать в странах Евразийского экономического союза на прошлой неделе. Поводом послужило анонсирование США нового витка еще более жестких санкций в отношении России. Первым на это сообщение отреагировал российский рубль, упав по отношению к доллару до отметки ноября 2016 года.

Вслед за рублем начал падать тенге. Его курс к доллару превысил отметку в 350 тенге.
Ссылка:
просмотров: 536
Версия для печати
Материалы по теме
Курс покупки доллара в Кыргызстане снизился до 68 сомов
Сдерживая подорожание доллара, Национальный банк Кыргызстана провел интервенцию
Доллар в Кыргызстане дорожает. За сутки он прибавил в цене еще 30 тыйынов
В Кыргызстане начал резко дорожать доллар
За сутки доллар в Кыргызстане подорожал на 20 тыйынов
Доллар штормит. За неделю он подешевел на 80 тыйынов
Доллар в Кыргызстане подорожал и превысил отметку 69,1 сома
За сутки доллар в Кыргызстане подешевел еще на 20 тыйынов
Доллар продолжает падать. За сутки он подешевел еще на 10 тыйынов
Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки в 69 сомов
Популярные новости
Вслед за&nbsp;российским рублем может подешеветь и&nbsp;сом Вслед за российским рублем может подешеветь и сом
В&nbsp;Госналоговой службе рассказали, как проверяют декларации чиновников В Госналоговой службе рассказали, как проверяют декларации чиновников
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 августа
Три года в&nbsp;ЕАЭС. Что получил Кыргызстан от&nbsp;членства в&nbsp;союзе Три года в ЕАЭС. Что получил Кыргызстан от членства в союзе
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 451&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Выиграйте два билета на&nbsp;церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018 Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили участников IX&nbsp;Всемирных детских игр победителей В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу