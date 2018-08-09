Вслед за российским рублем может подешеветь и сом

«Если рубль будет падать, то и сом тоже начнет дешеветь», — заявил 24.kg экономист Толонбек Абдыров, комментируя падение курса российского рубля.
Сегодня рубль и российский фондовый рынок обрушились из-за сообщений США о введении против РФ дополнительных, еще более жестких санкций. Курс доллара по отношению к рублю достиг максимума с ноября 2016 года.
Доктор экономических наук Толонбек Абдыров считает, что волнения экономик или падение курса валют других стран отражается и на Кыргызстане. В республике плавающий обменный курс, который подвержен подобному влиянию. Больше всего проблем из-за низкого курса рубля может быть у мигрантов.
При этом экономист призывает граждан не паниковать. «Не стоит сразу же бежать в обменку и менять деньги», — отметил он.
«Я думаю, это больше все-таки одномоментный и сезонный ажиотаж. Когда закончится лето, производство начнет работать, запустятся все процессы, ситуация начнет возвращаться к норме. Не должно быть никаких волнений», — заключил экономист.