Вслед за российским рублем может подешеветь и сом

«Если рубль будет падать, то и сом тоже начнет дешеветь», — заявил 24.kg экономист Толонбек Абдыров, комментируя падение курса российского рубля.

Сегодня рубль и российский фондовый рынок обрушились из-за сообщений США о введении против РФ дополнительных, еще более жестких санкций. Курс доллара по отношению к рублю достиг максимума с ноября 2016 года.

Доктор экономических наук Толонбек Абдыров считает, что волнения экономик или падение курса валют других стран отражается и на Кыргызстане. В республике плавающий обменный курс, который подвержен подобному влиянию. Больше всего проблем из-за низкого курса рубля может быть у мигрантов.

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«Это проблема для людей, которые работают в России. Падение курса рубля означает, что соотношение сома к рублю изменится. Те деньги, которые отправляют из России в Кыргызстан, будут не такими весомыми, как раньше. Это отрицательно повлияет на поступление средств в республику», — подчеркнул Толонбек Абдыров.

При этом экономист призывает граждан не паниковать. «Не стоит сразу же бежать в обменку и менять деньги», — отметил он.

«Я думаю, это больше все-таки одномоментный и сезонный ажиотаж. Когда закончится лето, производство начнет работать, запустятся все процессы, ситуация начнет возвращаться к норме. Не должно быть никаких волнений», — заключил экономист.