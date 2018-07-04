Как избежать повторения кризиса на рынке ГСМ, знают в Ассоциации нефтетрейдеров

Импортеры и потребители ГСМ в Кыргызстане с ноября 2017 года по май 2018-го переплатили более $4,5 миллиона. Об этом сообшили в Ассоциации нефтетрейдеров.

По их данным, ранее объем беспошлинных поставок нефтепродуктов из России никак не ограничивался и в среднем составлял более 1,1 миллиона тонн ежегодно. Однако занижение в балансе объемов нефтепродуктов в пользу нефтяного сырья резко изменило ситуацию. Неурегулированность вопросов таможенного оформления поставок топлива привела к тому, что импорт нефтепродуктов из России в отдельных случаях осуществляется с уплатой экспортной пошлины.

«Ассоциация обратилась к правительству с просьбой рассматривать квоту по нефти без привязки к объемам нефтепродуктов, а также увеличить объемы нефтепродуктов в индикативном балансе на 2018 год: бензины — до 520 тысяч тонн, дизтопливо — до 580 тысяч тонн, топливо для реактивных двигателей — до 135 тысяч тонн», — подчеркнули в АНК.

В ассоциации уверены, что заблаговременная корректировка параметров индикативного баланса со стороны ответственных органов и подписание соответствующих договоренностей с российской стороной в течение июля позволит избежать повторения кризисной ситуации конца 2017 года. Напомним, что тогда возникли перебои с поставками, и нефтепродукты ввозили в республику с уплатой экспортной пошлины с сопутствующим ростом цен на ГСМ.

Отметим, уже сейчас в АНК прогнозируют, что выделенного для беспошлинного ввоза бензина хватит только на 10 месяцев, дизельного топлива — на 8 месяцев. Всему виной неурегулированность вопроса с поставками нефти на кыргызские НПЗ.

«Компании — нефтетрейдеры Кыргызстана постоянно ведут работу по поиску альтернативных поставщиков нефтепродуктов в Кыргызстан. Однако при этом необходимо учитывать, что поставки ГСМ из России осуществляются на беспошлинной основе, иными словами, со скидкой от уровня мировых цен. Ни одна другая страна не предоставляет нам подобных послаблений. В этому году у Казахстана появилась возможность для экспорта нефтепродуктов в результате завершения программы модернизации НПЗ. В связи с этим Ассоциация обратилась к правительству КР с предложением активизировать переговоры и ускорить заключение соглашения о беспошлинных поставках нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Кыргызстан», — заключили в АНК.