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Экономика

Без уступок. Перевозчикам не пересмотрят цену на доставку угля из Кара-Кече

Перевозчикам угля не пересмотрят цену на доставку угля с месторождения Кара-Кече. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования.

С перевозчиками прошла встреча. Их основные требования — повысить стоимость транспортировки угля от месторождения до железнодорожной станции в Балыкчи и отремонтировать дорогу.

Чиновники пояснили, что стоимость утверждена Государственным агентством антимонопольного регулирования и заложена Министерством финансов в бюджет на 2018 год. В связи с этим пересматривать ее не будут.

Министерству транспорта и дорог дано поручение отремонтировать трассу. Перевозчики могут разработать свои расчеты с обоснованиями и внести их на рассмотрение Антимонополии на 2019 год.

Напомним, перевозчики кара-кечинского угля вышли на забастовку на прошлой неделе.
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