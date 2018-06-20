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Экономика

Доля Кыргызстана в общей копилке ЕАЭС до конца 2019 года не изменится

До конца 2019 года долю Кыргызстана в общих доходах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пересматривать не будут. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, при вступлении в союз для Кыргызстана установили долю в общей казне ЕАЭС размером 1,9 процента от объема таможенных платежей. Этот показатель установлен пока на три года.

«Поскольку методика перерасчета доли общих доходов пока не определена, нам продлили действие показателя в 1,9 процента. Приток денежных средств в бюджет из общей казны ЕАЭС будет зависеть от товарооборота», — подчеркнул Олег Панкратов.

Напомним, общие доходы ЕАЭС от уплаты таможенных пошлин при импорте товаров из третьих стран распределены таким образом, что у Кыргызстана 1,9 процента, Армения получила 1,11 процента, Беларусь — 4,55 процента, Казахстан — 7,11 процента, Россия — 85,32 процента.
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