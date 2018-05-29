Спор между KAZ Minerals Bozymchak и ГСБЭП похож на коллекторство

МДС считает, что спор между KAZ Minerals Bozymchak и ГСБЭП в части перевода 55 миллионов сомов похож на коллекторство. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, KAZ Minerals Bozymchak вынуждена была перевести на счет Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями депозит в 55 миллионов сомов. «Это похоже на рейдерство или коллекторство, так как суд еще не доказал, что эта сумма должна быть уплачена», — сказал Аскар Сыдыков.

В компании отметили, что решение о переводе 55 миллионов принимали совместно с ГСБЭП. KAZ Minerals Bozymchak тем самым хотела показать лояльность. ОсОО не готово признать свою вину, но готово внести спорную сумму в качестве депозита до решения суда.

В декабре 2017 года Следственное управление ГСБЭП возбудило уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций». После налоговой проверки выяснилось, что KAZ Minerals Bozymchak не уплачивала налог на доходы, ссылаясь на постановление правительства и утверждая, что получаемый концентрат в основном содержит медь, а золото — всего лишь сопутствующий металл. С 2014-го по 2016 год ОсОО доначислили 55 миллионов 694 тысячи 283 сома налогов. 26 мая 2018-го генерального директора KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева задержали при попытке выехать из Кыргызстана.

Позже Первомайский районный суд Бишкека не удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте Ильяса Тулекеева.