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Общество

Дело KAZ Minerals Bozymchak. Первое судебное заседание по делу пройдет в июле

Первое судебное заседание по уголовному делу против компании KAZ Minerals Bozymchak должно состояться в июле. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

Сейчас ГСБЭП проводит мероприятия по ранее возбужденному уголовному делу в отношении KAZ Minerals Bozymchak. Компании, напомним, доначислили спорную сумму налогов свыше 55 миллионов сомов. В ГСБЭП отмечают, что KAZ Minerals Bozymchak оказывает полное содействие следствию.

Ранее на депозитный счет ГСБЭП внесли 55 миллионов 694 тысячи 283 сома до решения вопроса в судебном порядке.

«Ключевой задачей Финансовой полиции является обеспечение внутренней экономической безопасности государства и благоприятной инвестиционной среды. Компания KAZ Minerals Bozymchak является одним из крупнейших инвесторов и выполняет обязательства в полном объеме. Все вопросы, связанные с ее деятельностью, решаются в рамках законодательства Кыргызстана», — подчеркнули в ГСБЭП.

В конце мая главу KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева задержали в Бишкеке. Позже суд освободил его из-под стражи. Компанию обвинил в том, что она незаконно вывезла из страны почти 10 тонн золотого концентрата. Ей доначислили налогов свыше 55 миллионов сомов. На прошлой неделе в офисе компании прошли обыски.
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