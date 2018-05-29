KAZ Minerals Bozymchak готова выплатить доначисленные налоги. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правления компании Эльдар Мамедов. По его словам, инвестор готов и к судебным разбирательствам.

«Уже достигнута договоренность, что 55 миллионов сомов мы переведем на депозитный счет ГСБЭП. Мы готовы идти навстречу и платить налоги, но только в рамках правового поля», — сказал Эльдар Мамедов.

Он добавил, что уголовное дело должно быть прекращено по реабилитирующим основаниям.

Генеральный директор компании Ильяс Тулекеев отметил, что после судебных разбирательств перечисленную на депозитный счет сумму либо вернут компании, либо она перейдет в пользу государства, в зависимости от того, какое решение вынесет суд.

В декабре 2017 года Следственное управление ГСБЭП возбудило уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций». После налоговой проверки выяснилось, что KAZ Minerals Bozymchak не уплачивала налог на доходы, ссылаясь на постановление правительства и утверждая, что получаемый концентрат в основном содержит медь, а золото — всего лишь сопутствующий металл. С 2014-го по 2016 год ОсОО доначислили 55 миллионов 694 тысячи 283 сома налогов. 26 мая 2018-го генерального директора KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева задержали при попытке выехать из Кыргызстана.

Позже Первомайский районный суд Бишкека не удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте Ильяса Тулекеева и отпустил его.