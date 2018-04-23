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Экономика

Нумизматам на заметку. Коллекционные монеты Кыргызстана можно купить онлайн

Коллекционные монеты Кыргызстана теперь можно купить в онлайн-режиме. Об этом сообщили на официальном сайте Национального банка.

По его данным, запущен веб-сайт numizmat.nbkr.kg по продаже нумизматических монет. Через него можно оформить заказ на приобретение коллекционных монет, выпущенных Национальным банком. На сегодня на сайте представлено 36 монет. Больше всего наименований отмечено в разделе «История» — 13 монет. Стоимость монет — от 1,5 тысячи до 64, 950 тысячи сомов. Самая дорогая из них — золотая монета «Снежный барс» со вставками из бриллиантов.

Доставка монет осуществляется по территории всего Кыргызстана курьерами Госпредприятия «Кыргыз почтасы». На сайте отмечено, что доставка в регионы может занять от трех до восьми дней с даты заказа.
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