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Экономика

Страны ЕАЭС пока не готовы открыть рынки для китайского импорта

«Страны ЕАЭС пока не готовы к полномасштабному открытию рынков для китайского импорта», — заявил ИА «24.kg» директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Евгений Винокуров.

Напомним, ранее появились сообщения, что ЕАЭС и КНР планируют выйти на подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в мае. Оно должно простимулировать взаимные торговые и инвестиционные потоки, совершенствование таможенного администрирования и упрощение процедур торговли.

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«Переговоры по соглашению начались между ЕАЭС и Китаем в 2016 году. Тема исключительно сложная, в первую очередь для стран ЕАЭС. Принципиальных сложностей две. Во-первых, страны союза пока не готовы к полномасштабному открытию рынков для китайского импорта. Слишком многие отрасли, особенно производство потребительских товаров, стали бы жертвой такого решения. Во-вторых, интересы стран ЕАЭС в отношении сотрудничества с КНР сильно различаются», — подчеркнул Евгений Винокуров.

Эксперт уверен, что позиция стран ЕАЭС в отношении соглашения с Китаем и его наполнения может быть обозначена как регуляторное сближение в сферах транспорта, промышленной кооперации и инвестиций.

«Если шире, то речь о создании благоприятных условий взаимодействия в инфраструктурном строительстве, промышленности, транспорте, инвестиционной деятельности, расширении доступа на отдельные рынки. И, главное, сейчас либерализации торговли — то есть изменения собственно импортных пошлин — не планируется», — заключил Евгений Винокуров.
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