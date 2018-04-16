Депутат: За утилизацию ртутьсодержащих товаров должен платить импортер

В Жогорку Кенеше предлагают взимать плату за переработку отходов ртутьсодержащих товаров, ввезенных в КР. Об этом на заседании комитета по бюджету и финансам сообщил депутат Мирлан Бакиров.

По его словам, 90 процентов ртутьсодержащей продукции Кыргызстан импортирует. В год в страну ввозится более одного миллиона штук разных товаров с содержанием металла.

Все это выбрасывается в мусор. У комбината в Хайдаркене есть возможности перерабатывать такой мусор. Мы предлагаем при импортировании такого рода товаров на таможне взимать плату и за утилизацию. Мирлан Бакиров

Размер уплаты устанавливает правительство КР.

«Средства, поступившие в республиканский бюджет в счет уплаты утилизационного платежа, расходуются посредством реализации госпрограмм в форме предоставления субсидий организациям по переработке ртутьсодержащих отходов на софинансирование утвержденных в установленном порядке работ для покрытия расходов на сбор, транспортировку, переработку отходов от использования ртутьсодержащих изделий», — говорится в обосновании законопроекта.