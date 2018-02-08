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Экономика

Кыргызстан и Узбекистан согласовали единый бланк для перевозок в Китай

Кыргызстан и Узбекистан согласовали единый образец бланка разрешения на международные автомобильные перевозки грузов по маршруту Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар. Об этом сегодня сообщил министр экономики Артем Новиков на встрече с министром внешней торговли РУз Жамшидом Ходжаевым.

По его словам, 19 февраля 1998 года подписано соглашение между правительствами Кыргызстана, Узбекистана и Китая о международном автомобильном сообщении. В январе 2018 года в Ташкенте состоялось очередное трехстороннее заседание. Стороны договорились о запуске регулярных автомобильных перевозок в рамках соглашения по установленному маршруту с февраля, сразу после передачи узбекской стороной бланков разрешения на проезд.

Образец разрешения на перевоз грузов согласован. Стороны подтвердили, что каждое разрешение дает право на одну поездку по маршруту Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар и обратно через установленные пункты пропуска на границах.
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