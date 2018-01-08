Руководство компании «Фулл Голд Майнинг» объяснило, зачем уволили 400 рабочих

Вице-президент компании «Фулл Голд Майнинг», разрабатывающей золоторудное месторождение Иштамберды в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области КР, Чи Шуань Тань объяснил, почему компания уволила 400 сотрудников. Об этом он заявил сегодня на встрече с руководителем Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбеком Рыскуловым.

По его словам, неверно говорить, что компания отказалась от продления трудовых договоров. Срок их действия истекал 31 декабря 2017 года, а в новых изменились отдельные пункты. По некоторым из них компания и сотрудники не смогли договориться.

«Переговоры продолжаем. Наша компания с тех пор, как начала работать, терпит убытки. Мы вложили в месторождение $200 миллионов. С начала работы на выплату заработной платы ушло 958 миллионов сомов. Работники обходятся очень дорого, поэтому мы и решили изменить условия договора. Мы просим помощи, чтобы вместе пережить сложный период. Вложенные средства еще не окупились. Чтобы не стать банкротом, мы вынуждены пойти на такие шаги», — заявил Чи Шуань Тань.

Вице-президент «Фулл Голд Майнинг» рассказал, что компания отказалась доплачивать работникам за профессиональный стаж и сократила надбавки на питание. Приостановлены ежемесячные выплаты в 3 тысячи сомов. На треть сократилось и число китайских рабочих на месторождении.

Глава Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана (ГМПК) Эльдар Таджибаев заявил, что с пониманием относится к нынешнему состоянию компании. Профсоюз согласен, что повышения заработной платы не будет, и отказывается от требований. Но отказ от доплаты за стаж и сокращение надбавок за питание, по его словам, противоречат закону.

Глава ГКПЭН Улан Рыскулов заявил, что лицензию на разработку месторождения Иштамберды «Фулл Голд Майнинг» дали на 20 лет, поэтому компания должна заключить с сотрудниками бессрочные соглашения.

Напомним, 5 января стало известно, что ОсОО «Фулл Голд Майнинг» уволило около 400 работников. Профсоюз попросил правительство вмешаться в конфликт.