Руководство компании «Фулл Голд Майнинг» объяснило, зачем уволили 400 рабочих

Вице-президент компании «Фулл Голд Майнинг», разрабатывающей золоторудное месторождение Иштамберды в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области КР, Чи Шуань Тань объяснил, почему компания уволила 400 сотрудников. Об этом он заявил сегодня на встрече с руководителем Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбеком Рыскуловым.
По его словам, неверно говорить, что компания отказалась от продления трудовых договоров. Срок их действия истекал 31 декабря 2017 года, а в новых изменились отдельные пункты. По некоторым из них компания и сотрудники не смогли договориться.
«Переговоры продолжаем. Наша компания с тех пор, как начала работать, терпит убытки. Мы вложили в месторождение $200 миллионов. С начала работы на выплату заработной платы ушло 958 миллионов сомов. Работники обходятся очень дорого, поэтому мы и решили изменить условия договора. Мы просим помощи, чтобы вместе пережить сложный период. Вложенные средства еще не окупились. Чтобы не стать банкротом, мы вынуждены пойти на такие шаги», — заявил Чи Шуань Тань.
Вице-президент «Фулл Голд Майнинг» рассказал, что компания отказалась доплачивать работникам за профессиональный стаж и сократила надбавки на питание. Приостановлены ежемесячные выплаты в 3 тысячи сомов. На треть сократилось и число китайских рабочих на месторождении.
Глава ГКПЭН Улан Рыскулов заявил, что лицензию на разработку месторождения Иштамберды «Фулл Голд Майнинг» дали на 20 лет, поэтому компания должна заключить с сотрудниками бессрочные соглашения.
Напомним, 5 января стало известно, что ОсОО «Фулл Голд Майнинг» уволило около 400 работников. Профсоюз попросил правительство вмешаться в конфликт.