И снова интервенция. Нацбанк продолжает продавать доллары на рынке

Национальный банк продолжает продавать доллары на рынке. Регулятор провел первую интервенцию в декабре. Об этом сообщил официальный сайт НБ КР.

Всего продано $5 миллионов 950 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки.

В ноябре Нацбанк провел девять интервенций, реализовав $42,7 миллиона.

Национальный банк проводит интервенции для сдерживания роста курса доллара. Однако стоимость американской валюты остается неизменной уже более двух недель. Обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,65-69,7 сома, а продают по 69,8-69,85 сома. Номинальный курс установлен в 69,7408 сома.