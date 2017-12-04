10:38
-3
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Экономика

И снова интервенция. Нацбанк продолжает продавать доллары на рынке

Национальный банк продолжает продавать доллары на рынке. Регулятор провел первую интервенцию в декабре. Об этом сообщил официальный сайт НБ КР.

Всего продано $5 миллионов 950 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки.

В ноябре Нацбанк провел девять интервенций, реализовав $42,7 миллиона.

Национальный банк проводит интервенции для сдерживания роста курса доллара. Однако стоимость американской валюты остается неизменной уже более двух недель. Обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,65-69,7 сома, а продают по 69,8-69,85 сома. Номинальный курс установлен в 69,7408 сома.
Ссылка:
просмотров: 475
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк Кыргызстана вновь продает доллары. Девятый раз за месяц
Доллар подорожает до 75 сомов. В Нацбанке такие оценки считают беспочвенными
Нацбанк Кыргызстана восьмой раз за месяц провел интервенцию
Нацбанк Кыргызстана провел пятую интервенцию за неделю, пытаясь сдержать доллар
Ни дня без интервенции. Нацбанк Кыргызстана не уходит с валютного рынка
Нацбанк провел третью интервенцию с начала недели для сдерживания роста доллара
Нацбанк второй день подряд проводит интервенции
Нацбанк продолжает продавать доллары на валютном рынке
Нацбанк провел вторую за месяц интервенцию. Но доллар растет
Впервые за три месяца растущий доллар вынудил Нацбанк провести интервенцию
Популярные новости
Конфликт с&nbsp;Казахстаном. Потери и&nbsp;прозрение Кыргызстана Конфликт с Казахстаном. Потери и прозрение Кыргызстана
Новые тарифы на&nbsp;электричество и&nbsp;тепло в&nbsp;Кыргызстане представят в&nbsp;2018 году Новые тарифы на электричество и тепло в Кыргызстане представят в 2018 году
В&nbsp;парламенте Армении рассматривают выход из&nbsp;ЕАЭС В парламенте Армении рассматривают выход из ЕАЭС
Сигареты в&nbsp;Кыргызстане подорожают с&nbsp;Нового года Сигареты в Кыргызстане подорожают с Нового года
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр