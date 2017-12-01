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Экономика

Налоговики стали принимать декларации о доходах и расходах госслужащих

Государственная налоговая служба стала официально принимать декларации о доходах и расходах государственных служащих. Раньше этим занималась Госкадровая служба, сообщили в Налоговой службе.

Отмечается, что функции декларирования доходов и расходов возложены на налоговиков законом, который принят в августе 2017 года. В октябре создана рабочая группа для проведения работ по приему-передаче деклараций и соответствующих документов государственных, муниципальных служащих и иных лиц с 2010 года по 2016 год.

Налоговая официально приняла 116 тысяч 523 декларации госслужащих Кыргызстана.

«Передача функции Налоговой службе облегчит процедуру сдачи декларации государственными и муниципальными служащими. Раньше они сдавали две декларации. В ГКС — декларацию о доходах, а в ГНС — Единую налоговую декларацию. Начиная с 2018 года служащие вместо двух деклараций сдают одну и только в ГНС. В декларации отражаются расходы, доходы, имущество и обязательства служащих и их родственников. В числе новых требований — заполнение и подача декларации только в электронном варианте. Это значительно облегчит не только процедуру заполнения и подачи декларации, но и ее обработку», — прокомментировали в ГНС.
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