Кабмин выделит 2,6 миллиарда сомов на поддержку экспорта и импортозамещения

Правительство до конца года выделит 2,6 миллиарда сомов из бюджета на субсидирование процентных ставок для поддержки отечественных производителей, ориентированных на экспорт и импортозамещение. Об этом стало известно сегодня на рабочем совещании у премьер-министра.

Как рассказал вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, в рамках реализации проекта кабмина «Жаны доорго кырк кадам» разработана программа по поддержке экспортеров. Уже внесены необходимые изменения в бюджет, которые поддержаны парламентским профильным комитетом.

«С сегодняшнего дня мы готовы к программе по поддержке экспортеров и импортозамещающих предприятий. Схема их финансирования аналогична с программой поддержки сельхозпроизводителей. Коммерческие банки сами отбирают участников, работают с заемщиками, выдают им нужные средства, а из бюджета уже выделяются средства только на субсидирование процентных ставок», — рассказал Толкунбек Абдыгулов.

Предприятия смогут получить кредит с льготным периодом в шесть месяцев под 10 процентов годовых.

«Мы планируем, что до конца года сможем освоить 300 миллионов сомов. В том числе мы сможем профинансировать основные и оборотные средства. На финансирование основных средств будем выдавать кредит сроком до 5 лет, на оборотные средства — до трех лет. При этом нужно обязательно наличие сертификата происхождения и отсутствие негативной кредитной истории и долгов по налогам, другим обязательствам и платежам в бюджет. Приоритет будет отдан предприятиям, у которых уже есть договоры на поставку продукции в соседние страны, контракты на приобретение сырья у местных производителей и с положительной динамикой роста рабочих мест. Сразу скажу, что в случае нецелевого использования кредита ставка по нему перестанет быть льготной и увеличится до 30 процентов», — рассказал председатель правления ОАО «РСК Банк» Азизбек Оморкулов.