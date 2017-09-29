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Экономика

Акпай Сарыбаев: Акцизный налог на сигареты в Кыргызстане надо увеличить вдвое

«Акцизный налог на сигареты надо увеличить на 100 процентов», — сказал на пресс-конференции руководитель отдела легочной гипертонии Национального центра кардиологии и терапии Акпай Сарыбаев.

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По его словам, в рамках борьбы за здоровье граждан необходимо ужесточить законодательство в отношении курильщиков. Курение является одним из самых главных факторов развития болезней легких и сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность от болезней сердца среди курильщиков выше на 70 процентов, чем у некурящих, а продолжительность жизни злостного курильщика меньше на 8-15 лет.

Однако «около 45 процентов взрослого населения Кыргызстана курит, причем запрет на курение в общественных местах не соблюдается». «Мы предлагаем полностью запретить курение в таких общественных местах, как кафе, рестораны и бары», — сказал Акпай Сарыбаев.

Он добавил, что антитабачные меры предполагают предупреждение о вреде табака, защиту людей от пассивного курения и обеспечивают соблюдение запрета на рекламу табачных изделий.

«Важно на самом высоком уровне принять меры и прививать культуру здорового образа жизни», — заключил он.
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