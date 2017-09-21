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Экономика

Премьер-министр признал, что недоработки по Liglass Trading были

«Недоработки по Liglass Trading были», — признал сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

По его словам, компания Liglass Trading появилась в стране вместе с остальными компаниями, которые участвовали в тендере на строительство малых ГЭС. В документации была графа о том, какие еще дополнительные проекты может выполнить компания. Liglass Trading указала, что готова построить Верхненарынский каскад ГЭС. После этого с ней начались переговоры.

«Была достигнута договоренность, что условия строительства будут как с «Русгидро», но с учетом необходимости выплаты российской компании $37 миллионов. Во время участия в конкурсе по малым ГЭС чешская компания выплатила почти $1,2 миллиона. Эти деньги лежат на счете государства», — рассказал Сапар Исаков.

Наша позиция в том, что мы исправно дождались, когда компания выполнит или нет свои обязательства. Мы убедились, что она их не выполнила, и сегодня завершаем процедуру разрыва соглашения.

Сапар Исаков

«Если бы мы сделали это раньше, на нас подали бы в арбитраж. И мы бы проиграли. Я хотел бы сказать, что сегодня происходит чрезмерная политизация вопроса, потому что для отдельных политиков это хороший инструмент для использования в своих интересах. Да, случай с Liglass Trading — это недоработка правительства. Но мы будем предпринимать усилия, чтобы идти дальше и эффективно реализовывать аналогичные проекты», — заключил Сапар Исаков.
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