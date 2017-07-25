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Экономика

Про гавканье услышали. «РусГидро» ответило на критику президента Кыргызстана

ОАО «РусГидро» ответило на критику президента Кыргызстана. Пресс-служба российского холдинга сегодня распространила свое заявление.

«24 июля 2017 года в средствах массовой информации были опубликованы сообщения с цитатой президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в отношении «РусГидро» и ситуации со строительством Верхне-Нарынского каскада ГЭС. «РусГидро» считает необходимым заявить следующее. Компания считает недопустимыми систематические информационные спекуляции и заявления со стороны киргизских партнеров, в частности президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева и иных должностных лиц в отношении компании, исполнения ею своих обязательств по реализации проекта строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС в рамках заключенного межправительственного соглашения, поведения компании в публичном информационном пространстве и ее законных прав в связи с денонсацией соглашения», — говорится в заявлении.

"РусГидро" никогда не выступало с заявлениями о намерении прекращения строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС, в связи с чем обвинения киргизских партнеров о ненадлежащем исполнении "РусГидро" обязательств абсолютно беспочвенны

В холдинге отмечают, что межправительственное соглашение по строительству и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций было в одностороннем порядке разорвано Кыргызстаном.

Вложенные компанией в реализацию проекта денежные средства должны быть возвращены ей в полном объеме в соответствии с условиями указанного соглашения, однако все попытки переговоров до настоящего времени не привели к приемлемому для компании результату.

пресс-служба холдинга
«РусГидро, как и прежде, готово к конструктивному диалогу и обсуждению вариантов погашения долга киргизской стороной. При этом «РусГидро» действует строго в рамках правового поля и в случае недостижения соглашения оставляет за собой право инициировать международное арбитражное разбирательство с требованием о возмещении киргизской стороной всех затрат, понесенных компанией в связи с участием в проекте», — прокомментировали в компании.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

Накануне президент КР Алмазбек Атамбаев на ежегодной летней пресс-конференции в Чолпон-Ате заявил, что нужно отдать $37 миллионов, чтобы закрыть гавканье «Русгидро». 
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