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Экономика
Сюжет: Иск «РусГидро» (57)

Иск «РусГидро». Кыргызстан должен представить возражение до 15 апреля 2019 года

Возражение на развернутое исковое заявление ПАО «РусГидро» по Верхненарынскому каскаду ГЭС Кыргызстан должен представить до 15 апреля 2019 года. Об этом говорится в заявлении компании.

По ее данным, в октябре ряд СМИ приводил заявления представителей органов исполнительной власти Кыргызстана и ОАО «Электрические станции», содержащие недостоверную и искаженную информацию в отношении ситуации, связанной с инициированным «РусГидро» арбитражным разбирательством и намерением продать 50 процентов акций ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС».

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Уведомление об арбитраже в установленном порядке направили 15 января 2018 года в адрес президента, премьер-министра, министерств экономики и иностранных дел, Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, Министерства юстиции и Центра судебного представительства.

«В течение 2018 года при активном участии представителей Кыргызстана определен состав арбитражного суда и согласован график арбитражного разбирательства по делу. В соответствии с ним «РусГидро» 31 октября 2018 года направило развернутое исковое заявление. Возражения на него КР должна представить не позднее 15 апреля 2019 года», — говорится в заявлении компании.

В «РусГидро» уверяют, что в 2016-2018 годах неоднократно обращались в ОАО «Электрические станции», Национальный энергохолдинг и правительство по вопросу передачи 50 процентов акций ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС». Обязанность принятия указанных акций в собственность ОАО «Электрические станции» предусмотрена статьей 14 соглашения о строительстве и эксплуатации Верхненарынского каскада гидроэлектростанций от 20 сентября 2012 года при его прекращении.

Решение о передаче принадлежащих «РусГидро» акций ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» до 8 августа 2016 года принято в рамках переговоров уполномоченных представителей сторон, состоявшихся в Бишкеке 2 июня 2016 года. Кроме того, постановлением Жогорку Кенеша от 1 декабря 2016 года правительству поручено осуществить приемку-передачу доли «РусГидро» в уставном капитале совместного предприятия на баланс ОАО «Электрические станции», — отмечают в компании.

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«Несмотря на указанные решения, поручения и договоренности, Кыргызстан не предпринимает мер, направленных на принятие доли в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» в собственность ОАО «Электрические станции». Таким образом, заявления о том, что «РусГидро» официально не сообщало кыргызской стороне о своих намерениях в отношении акций ЗАО также не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

В «РусГидро» подчеркивают, что действуют в рамках правового поля. Компания, как и прежде, готова к диалогу при обсуждении компенсации Кыргызстаном затрат, понесенных ПАО из-за участия в проекте строительства Верхненарынского каскада ГЭС.
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