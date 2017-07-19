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Экономика

Челябинская область готова к участию в инфраструктурных проектах Кыргызстана
Фото отдела информационной политики АП КР. Алмазбек Атамбаев принял губернатора Челябинской области России Бориса Дубровского

На встрече с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, прошедшей в рамках Дней Челябинской области в Бишкеке, губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что предприятия региона готовы принять участие в реализации крупных инфраструктурных проектов в КР. Об этом сообщили российские СМИ.

«Мы находимся в постоянном поиске новых ниш. В настоящий момент Кыргызстан вместе со своими странами-партнерами планирует реализовывать несколько важных инфраструктурных проектов. Это строительство железнодорожной магистрали, которая соединит Китай и Узбекистан, а пройдет через Кыргызстан; масштабная газификация юга республики; автодороги. Хочу подчеркнуть, что такие предприятия Челябинской области, как «Мечел», Группа ЧТПЗ и другие готовы принять участие в этих проектах», — отметил губернатор.

Также у Челябинского региона есть интерес к экспорту мяса птицы и поставке пожарных автоцистерн, которые производятся на территории области.

С момента вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз, произошли серьезные подвижки в плане укрепления деловых связей между Челябинской областью и Кыргызстаном. Только с начала текущего года объемы взаимного товарооборота выросли в полтора раза.

Борис Дубровский

Борис Дубровский рассказал, что опыт Кыргызстана по приему саммитов ШОС в 2007 и 2013 годах в Бишкеке будет полезен области и поможет в подготовке к приемам саммитов ШОС и БРИКС.
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