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Экономика

Растущий доллар вынудил Нацбанк выйти на валютный рынок

Растущий второй месяц курс доллара вынудил Национальный банк впервые с апреля выйти на валютный рынок с интервенцией. Накануне регулятор восполнил спрос на валюту.

Национальный банк впервые с середины января 2017 года продавал доллары. Всего реализовано $15,5 миллиона с расчетами на дату, отличную от даты сделки. Отметим, что с начала года это шестая интервенция. Всего было куплено $16 миллионов 160 тысяч, а продано — $33 миллиона 150 тысяч. Таким образом чистая продажа долларов составила — $16 миллионов 990 тысяч.

При этом проведенная интервенция результатов пока не дала. С начала недели курс доллара еще немного подрос — на 20 тыйынов. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,4–69,6 сома, а продают — по 69,7–69,8 сома. Номинальный курс установлен в 69,5887 сома (рост за сутки — на 0,31 процента).
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