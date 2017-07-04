Энергетики Кыргызстана рассказали, как погасят долги перед донорами. Сегодня на круглом столе председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев поинтересовался, как энергосектор будет рассчитываться с долгами.

По его словам, по разным подсчетам, энергосектор взял кредитов на $1,2–1,5 миллиарда.

Заместитель председателя правления Энергохолдинга Нурбек Абасканов рассказал, что пик выплат придется на 2024–2025 годы.

«Единственный способ выживания энергосектора — выход на внешние рынки и экспорт электроэнергии. Ежегодно мы должны экспортировать 500 миллионов киловатт-часов, чтобы покрывать выплаты. По CASA-1000 откроются новые возможности по экспорту», — ответил он.

Душенбек Зилалиев уточнил: «Внутреннее потребление останется дефицитным? Мы не будем на нем зарабатывать?»

«Это щепетильный вопрос. Необходимо добиться нормы по тарифам на уровне самоокупаемости. Наши потребители не должны чувствовать дефицит в электроэнергии», — добавил Нурбек Абасканов.