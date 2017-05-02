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Экономика

При дефиците в 23 миллиарда сомов не может быть бюджетного кредитования

«При дефиците в 23 миллиарда сомов не может быть бюджетного кредитования», — заявила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Эльвира Сурабалдиева.

Сегодня депутаты рассматривают законопроект о бюджетном кредитовании. Эльвира Сурабалдиева резко высказалась против документа. Она уверена, что сейчас вообще не стоит говорить о выдаче кредитов из средств государственной казны.

«За 25 лет мы набрали столько кредитов! А последствия будет пожинать мое поколение и те, кто помоложе. Когда говорят, что будет бюджетное кредитование, у меня вообще недоумение. В стране 23 миллиарда сомов дефицит. О каком бюджетном кредитовании может вообще идти речь? Есть коммерческие банки, пусть они и занимаются кредитованием. Давайте лучше бороться за то, чтобы ставки были доступнее», — отметила Эльвира Сурабалдиева.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50960/
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