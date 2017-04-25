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Экономика

Нацбанк купил еще $3,51 миллиона для стабилизации курса доллара

Национальный банк Кыргызстана провел третью интервенцию за месяц и купил $3,51 миллиона для стабилизации курса доллара. Об этом сообщили на официальном сайте НБ КР.

Отмечено, что очередная интервенция прошла накануне. Всего куплено $300 тысяч с расчетами на дату сделки и $3 миллиона 210 тысяч с расчетами отличными от даты сделки. Таким образом, с начала месяца НБ КР купил на рынке уже $16 миллионов 160 тысяч.

Пока интервенция не принесла результатов. Доллар остается на низких позициях. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают «американца» по 66,6–66,8, а продают по 67–67,2 сома. Номинальный курс — 67,1496 сома (падение за сутки — 0,48 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50420/
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