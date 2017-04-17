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Экономика

В Кыргызстане не смогли выбрать консультанта для продажи месторождения Кара-Кече

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) не смог выбрать консалтинговую компанию для подготовки к продаже месторождений Кара-Кече и Мин-Куш. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечено, что из четырех компаний, представивших технические предложения, к оценке допущено только ОсОО «Бейонд Инвестмент Групп».

Заявка ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» отклонена из-за того, что компания не предоставила техническое и финансовое предложения в отдельных запечатанных конвертах.

Техническое предложение ОсОО «Эндустриэль электрик маден» не допущено к оценке, так как не предоставило информацию о задолженности по уплате налогов и страховых взносов.

ТОО «Эрнст энд Янг» сразу раскрыло информацию по финансовой части, поэтому не смогло продолжить участие в отборе.

ОсОО «Бейонд Инвестмент Групп» оценило стоимость консалтинговых услуг в $1 миллион 95 тысяч 436. При этом консультант предложил ГКПЭН выплатить 70 процентов за первую фазу работ в качестве предоплаты, хотя ведомство заранее оповестило, что выплатит вперед только 10 процентов. В связи этим заявку ОсОО «Бейонд Инвестмент Групп» отменили, а конкурс признали несостоявшимся.

Правительство Кыргызстана решило привлечь консалтинговую компанию для подготовки и проведения конкурса. Госкомитет готов заплатить 76 миллионов 357 тысяч 930 сомов.

Месторождения уже пытались продать, но никто не подал заявки на участие в конкурсе. Проект оценивается в $2,5 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/49739/
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