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Общество

Студенты из Кыргызстана могут участвовать в конкурсе эссе среди стран СНГ

Конкурс «Прорыв» на лучшее эссе среди студентов к 75-летию окончательного снятия блокады Ленинграда стартовал в странах СНГ. Об этом сообщили в экспертном клубе «Урал-Евразия».

По их данным, к конкурсу допускаются учащиеся от 18 до 22 лет из Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Объем эссе – не более 4,5 тысячи знаков без пробелов.

Трем победителям из каждой страны, кроме Грузии, вручат планшетные компьютеры. А два победителя из Грузии получат возможность посетить город-герой Санкт-Петербург за счет организаторов конкурса. Кроме того, авторов лучших работ порекомендуют представительствам Россотрудничества для направления на экскурсию в Санкт-Петербург за счет бюджета РФ, а их работы разместят на сайте экспертного клуба «Урал-Евразия».

Подробности можно узнать на сайте организаторов.
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