Как распознать пешеходов. Разработка российской компании вошла в тройку лучших

Система распознавания пешеходов российской компании NtechLab заняла третье место на конкурсе Wider Face And Pedestrian Challenge, который организовали сотрудники Amazon, Китайского университета Гонконга и других компаний. Результаты опубликованы на сайте соревнования.

Как сообщается, в конкурсе участвовали 35 команд. Первые два места заняли программисты из Китая.

Участники соревнования должны были представить проекты, которые смогут отличить на видео силуэты пешеходов и велосипедистов от других объектов.