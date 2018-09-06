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Общество

Как распознать пешеходов. Разработка российской компании вошла в тройку лучших

Фото wider-challenge.org

Система распознавания пешеходов российской компании NtechLab заняла третье место на конкурсе Wider Face And Pedestrian Challenge, который организовали сотрудники Amazon, Китайского университета Гонконга и других компаний. Результаты опубликованы на сайте соревнования.

Как сообщается, в конкурсе участвовали 35 команд. Первые два места заняли программисты из Китая.

Участники соревнования должны были представить проекты, которые смогут отличить на видео силуэты пешеходов и велосипедистов от других объектов.
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