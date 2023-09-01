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Экономика

Бишкекасфальтсервис перенесут. На его месте будет новый рынок

В Бишкеке подписано соглашение о реализации проекта государственно-частного партнерства «Строительство современного рынка». Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Документ подписали мэрия Бишкека и ОсОО «Азия Нур Групп». Объект будет расположен на территории муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис».

Проект ГЧП является долгосрочным и нацелен на создание условий для деятельности в сфере торговли (экспорт, транзит, логистика), повышение конкурентоспособности в регионе и обеспечение рабочими местами местное население.

Сумма предполагаемых инвестиций составит более 1 миллиарда сомов.

По проекту Бишкекасфальтсервис вместе с техникой и оборудованием перенесут в другое место, так как его работа отрицательно влияет на жителей близлежащих жилмассивов «Дордой» и «Келечек». На освободившейся территории построят рынок с современной инфраструктурой и обеспечением инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, ирригация), медицинскими и аптечными пунктами, предприятиями общественного питания, душевыми кабинами, туалетами. На рынке будут созданы условия для торговли с соблюдением требований санитарных, экологических норм, правил торговли и общественного питания, правил и норм охраны труда, пожарной безопасности.

Планируется также построение транспортной развязки, обеспечивающей удобное примыкание въездов и выездов с территории комплекса с основными транспортными магистралями. На рынке должен быть паркинг. Частный партнер также обязуется провести ремонт и реконструкцию подъездных дорог к рынку и создать от 350 до 1 тысячи рабочих мест.

Кроме того, частным партнером предусматривается ежегодная оплата государственному партнеру по согласованному сторонами графику. По завершении проекта частный партнер возвращает государственному партнеру земельный участок с сохранением имущественного комплекса.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/273956/
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