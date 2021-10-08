Торговцам рынка «Дордой» запрещают включать обогреватели

Руководство рынка «Дордой» запрещает торговцам использовать обогревательные приборы. Об этом в социальных сетях сообщают продавцы.

По их словам, легче не выходить на работу, чем мерзнуть в контейнерах. «Что нам делать? Мы не можем так целый день стоять, легче не выходить на работу. Покупатели тоже не хотят примерять вещи из-за холода. В итоге зимой на «Дордое» никто не будет закупаться», — говорят они.

В Нацэнергохолдинге 24.kg сказали, что компания не запрещала использовать обогреватели на рынке — было рекомендательное письмо с просьбой потреблять электроэнергию рационально и экономно.

«Частная энергокомпания и администрация рынка сами решают, какие меры принять. Указывать им мы не можем», — отметили в Нацэнергохолдинге.

Отмечается, что рынок «Дордой» электроэнергией обеспечивает ОсОО «Электросила». В приемной компании пообещали прокомментировать сообщение позже.

Администрация рынка недоступна для комментариев.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.