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Общество

Школу в селе Кенеш, где дети учились в контейнерах, сдадут к концу года

Строительство школы имени Казалы Абирова в селе Кенеш Нарынской области планируется завершить к концу года. Об этом сообщили в Госстрое.

Отмечается, что новая школа состоит из двухэтажного учебного корпуса, столовой, спортзала и переходной галереи. Учебное заведение рассчитано на 150 учеников.

Строительство школы началось в 2019 году. «На сегодня готовность объекта составляет 85 процентов. Все основные строительные работы завершены. Подрядной организацией ведутся работы по установке сантехники, завершается строительство котельной, угольного склада. Также идет благоустройство территории школы», — сказали в Госстрое.

Стоимость объекта составляет 57 миллионов 937 тысяч 138 сомов.

Напомним, в 2019-м учеников школы имени Казалы Абирова разместили в контейнерах. Учебное заведение торжественно открыли чиновники. После поднявшегося скандала полпред Нарынской области Аманбай Кайыпов подал в отставку, но затем был назначен на должность заместителя главы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования. А в селе начали строить новую школу. В прошлом году объект посещал президент Сооронбай Жээнбеков. Тогда пресс-служба главы государства сообщала, что строительные работы в новом здании планируют завершить к ноябрю.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211720/
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