Утилизационный сбор не окажет значительного влияния на себестоимость продукции

Ставки утилизационного сбора не окажут значительного влияния на себестоимость продукции. Об этом сообщила в эфире «Биринчи радио» директор государственного предприятия «Эко Оператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Мамбетова.

По ее словам, при расчете сбора учитывается норматив переработки.

Асель Мамбетова привела пример: предприниматель ввозит бытовую технику объемом 1 тысяча тонн, к товару в таком случае применят норматив 20 процентов, получается 200 килограммов, которые умножаются на ставку. Это небольшие деньги, пояснила она.

Если предприниматель оплачивает переработку или утилизацию продукции, то утилизационный сбор не взимается, подчеркнула директор ГП.

В «Эко Операторе» подсчитали, что ежегодно в республике на полигоны вывозится более 1,5 миллиона тонн твердых бытовых отходов. Это в свою очередь негативно влияет на экологию.

«Кыргызстан — государство туристическое. Но если страна захламлена отходами, какой турист к нам приедет? Мы должны создавать условия и беречь экологию», — сказала Асель Мамбетова.

Напомним, государственное предприятие «Эко Оператор» при Минприроды создано решением кабмина в прошлом году.

По состоянию на 1 апреля 2026-го сумма собранного утилизационного сбора составила 150 миллионов сомов.