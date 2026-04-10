В Кыргызстане собрали 150 миллионов сомов утилизационного сбора. Об этом заявлено на круглом столе на тему перехода к экономике замкнутого цикла и развития системы обращения с отходами, который состоялся в инновационном центре.

Представители Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, ГП «Эко Оператор» и бизнеса обсудили реформы, способствующие улучшению экологической ситуации в стране.

Примером стала работа государственного предприятия «Эко Оператор», которое с лета 2025 года администрирует систему расширенной ответственности производителя.

Этот механизм обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию товаров после их использования.

По состоянию на 1 апреля 2026-го сумма собранного утилизационного сбора составила 150 миллионов сомов.

В соответствующий реестр внесено уже 130 субъектов, которые занимаются сортировкой, переработкой и утилизацией мусора.