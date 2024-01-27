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Экономика

Текстильную фабрику построят в Араване

В Араванском районе Ошской области построят текстильную фабрику. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Кабинет министров на очередном заседании одобрил решение о переводе (трансформации) 10 гектаров земель, расположенных в айыльном аймаке Керме-Тоо Араванского района Ошской области из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения».

Отмечается, что строительство новой фабрики, прядильного, трикотажного, красильного и швейного цехов позволит разработать хлопок и создаст новые рабочие места.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285219/
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