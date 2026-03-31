Требования к страхованию по исламским принципам утвердил кабинет министров. Постановление «Об утверждении требований к страхованию по исламским принципам (такафул), вмененному страхованию и аннуитетному страхованию» подписал Адылбек Касымалиев, проинформировали в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком.

Отмечается, что принятие документа направлено на развитие страхового рынка, расширение финансовых инструментов, соответствующих международной практике, а также на защиту имущественных интересов граждан и юридических лиц.

Объектом страхования по исламским принципам является имущественный интерес страхователей (участников), связанный с обязанностью такафул-оператора, установленной гражданским законодательством Кыргызстана, а также с обязанностью возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью и материальным ценностям при наступлении страхового случая, предусмотренного договором такафула.

Лицензии на осуществление деятельности по исламскому страхованию выдаются уполномоченным госорганом в области надзора и регулирования небанковского финансового рынка.

Всем страховым и перестраховочным организациям, работающим в рамках исламского страхования, рекомендовано в течение полугода со дня вступления постановления в силу привести свою деятельность в соответствие с требованиями документа.